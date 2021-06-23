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КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом знову закрили

Середа, 23 червня 2021, 17:54
КПВВ Чаплинка на адмінмежі з окупованим Кримом знову закрили

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою Росією Автономною Республікою Крим знову закривають до 15 липня.

Джерело: представництво президента в АР Крим, пресслужба ДПСУ, пресслужба ХОДА

Деталі: Роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено до 15 липня.

Зазначається, що пункти пропуску "Чонгар" та "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

Прикордонники повідомляють, що КПВВ закрили за рішенням голови Херсонської ОДА з метою забезпечення можливості проведення робіт з діагностики та удосконалення засобів зв’язку і спостереження.

Нагадаємо: Раніше КПВВ "Чаплинку" закривали на ремонт з 7 по 21 червня.

Українська правда

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Теми: Кримокупація
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