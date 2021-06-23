Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом знову закрили

Середа, 23 червня 2021, 17:54

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою Росією Автономною Республікою Крим знову закривають до 15 липня.

Джерело: представництво президента в АР Крим, пресслужба ДПСУ, пресслужба ХОДА

Деталі: Роботу КПВВ "Чаплинка" тимчасово припинено до 15 липня.

Зазначається, що пункти пропуску "Чонгар" та "Каланчак" працюватимуть у штатному режимі.

Прикордонники повідомляють, що КПВВ закрили за рішенням голови Херсонської ОДА з метою забезпечення можливості проведення робіт з діагностики та удосконалення засобів зв’язку і спостереження.

Нагадаємо: Раніше КПВВ "Чаплинку" закривали на ремонт з 7 по 21 червня.

Українська правда
Теми: Кримокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender

ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією. Всі учасники 1/8 фіналу

Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

В РНБО назвали країни, з яких до України може потрапити штам "Дельта"

Усі новини...
Крим
У Криму випала рекордна для України кількість опадів: 3 місячні норми за день
Міноборони України готує заяву щодо витівки РФ у Чорному морі
Через зливи у Ялті серйозно пошкоджені понад 100 вулиць – окупанти
Останні новини
08:48
У Варшаві затримали українця, який порушив ПДР і відбивався від поліції вогнегасником
08:40
На сході 22 порушення “тиші” за добу, біля Авдіївки і Пісків – провокації безпілотниками
08:28
У Литві прикордонники застосували сльозогінний газ через бунт мігрантів
08:21
Менше тисячі випадків COVID в Україні за добу, ледь не чверть – у Києві
08:00
Головні новини середи і ночі: “Дельта” в Україні, Євро-2020, есмінець Defender
07:37
Засновники криптобіржі в ПАР зникли разом з біткоїнами на 3 мільярди доларів
07:05
Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу
06:26
США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких COVID-вакцин
05:30
За 30 років в ООН прогнозують більше хвороб та колапс екосистем — все через зміни клімату
04:45
В Афганістані бойовики випустили ракету по лікарні — ЗМІ
Усі новини...