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КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом снова закрыли

Среда, 23 июня 2021, 17:54

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Россией Автономной Республикой Крым снова закрывают до 15 июля.

Источник: представнительство президента в АР Крым, пресс-служба ГНСУ

Детали: Работа КПВВ "Чаплинка" приостановлена до 15 июля.

Отмечается, что пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

Пограничники сообщают, что КПВВ закрыли по решению председателя Херсонской ОГА с целью обеспечения возможности проведения работ по диагностике и усовершенствование средств связи и наблюдения.

Напомним Ранее КПВВ "Чаплинку" закрывали на ремонт с 7 по 21 июня.

Темы: Крымоккупация


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