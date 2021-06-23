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ЗСУ відповіли на обстріли окупантів на Донбасі

Середа, 23 червня 2021, 18:04

Протягом поточної доби, 23 червня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків. Об'єднаним силам довелося стріляти у відповідь.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Отже, поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Майорська застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Південного російські найманці обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру, а в районі населеного пункту Мар’їнка вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу Mavic, який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Чергові вогневих засобів цю провокацію зупинили.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових ОС немає.

У штабі наголошують, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, з метою подальшого звинувачення підрозділів Об’єднаних сил у порушенні режиму припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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