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ВСУ ответили на обстрелы оккупантов на Донбассе

Среда, 23 июня 2021, 18:04
ВСУ ответили на обстрелы оккупантов на Донбассе

В течение текущих суток, 23 июня, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков. Объединенным силам пришлось стрелять в ответ.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Итак, вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку Майорска применил против украинских войск ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Южного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, а в районе населенного пункта Марьинка вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался осуществить пролет над позициями украинских подразделений. Дежурные огневых средств эту провокацию пресекли.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных ОС нет.

В штабе отмечают, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, с целью дальнейшего обвинения подразделений Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна
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