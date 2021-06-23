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Президент МОК пообіцяв Зеленському відвідати Україну

Середа, 23 червня 2021, 18:19

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у Twitter

Деталі: Зеленський та Бах поговорили телефоном.

Президент України привітав співрозмовника з річницею створення МОК.

Зеленський пообіцяв, що держава буде гідно представлена на Олімпійських іграх у Токіо та назвав Україну країною чемпіонів.

Також глава держави розповів Баху про загальнонаціональну програму "Здорова Україна", а також запросив співрозмовника до участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського. Президент МОК погодився приїхати.

Нагадаємо: 22 червня Зеленський дав старт програмі "Здорова Україна" та розповів, що незабаром по всій Україні з’являться десятки тисяч спортивних майданчиків, на яких буде стенд з QR-кодом та віртуальним тренером, який радитиме людям вправи.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОлімпіадасвяткування


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