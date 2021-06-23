Президент МОК пообещал Зеленскому посетить Украину

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Источник: Офис президента, Зеленский в Twitter

Детали: Зеленский и Бах поговорили по телефону.

Президент Украины поздравил собеседника с годовщиной создания МОК.

Зеленский пообещал, что государство будет достойно представлена ​​на Олимпийских играх в Токио и назвал Украину страной чемпионов.

Также глава государства рассказал Баху об общенациональной программе "Здоровая Украина", а также пригласил собеседника принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского. Президент МОК согласился приехать.

Напомним: 22 июня Зеленский дал старт программе "Здоровая Украина" и рассказал, что вскоре по всей Украине появятся десятки тысяч спортивных площадок, на них будет стенд с QR-кодом и виртуальным тренером, который будет советовать людям упражнения.