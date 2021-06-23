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Польща вводить 10-денний карантин, зокрема для прибулих з України

Середа, 23 червня 2021, 20:27

З опівночі середи Польща запроваджує обов'язковий 10-денний карантин для мандрівників, які прибувають з країн з-за меж Шенгенської зони, якщо тільки вони не були повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"З півночі ми відновлюємо 10-денний карантин для людей, що прибувають з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.

За його словами, все це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється все більше мутацій коронавірусу.

За словами Краски, карантин не поширюватиметься на дітей у віці до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих проти COVID-19. 

Він також уточнив, що вакцинація від коронавірусу звільнятиме людину від перебування на карантині. 

Карантин триватиме 10 днів, але через 7 днів людина може бути звільнена від нього в разі негативного результату тесту. 

Краска підкреслив, що цей крок спрямований на захист поляків від нових варіантів вірусу.

Вчора Польща оголосила, що посилює правила карантину для мандрівників з Британії через побоювання з приводу варіанту "дельта", який вперше був виявлений в Індії.

Теми: Польщакарантин


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