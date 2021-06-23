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Польша вводит 10-дневный карантин, в частности для прибывших из Украины

Среда, 23 июня 2021, 20:27

С полуночи среды Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из стран из-за пределов Шенгенской зоны, если только они не были полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

"С полуночи мы восстанавливаем 10-дневный карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны", - сказал Краска.

Он также уточнил, что вакцинация от коронавируса будет освобождать человека от пребывания на карантине.

Карантин продлится 10 дней, но через 7 дней человек может быть освобожден от него в случае отрицательного результата теста.

Краска подчеркнул, что этот шаг направлен на защиту поляков от новых вариантов вируса.

Вчера Польша объявила, что ужесточает правила карантина для путешественников из Британии из-за опасений по поводу варианта "дельта", который впервые был обнаружен в Индии.

Темы: Польшакарантин


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