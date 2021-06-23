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“Дельта”: Польща запроваджує карантин для мандрівників з Британії

Середа, 23 червня 2021, 00:27
“Дельта”: Польща запроваджує карантин для мандрівників з Британії

З 23 червня Польща запроваджує обов'язковий семиденний карантин для всіх мандрівників з Великобританії.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я Адама Недзельського, речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Мандрівники з Великобританії будуть зобов'язані провести сім днів в карантині, навіть якщо у них буде негативний результат тесту до прибуття. Через сім днів вони повинні будуть зробити тестування.

Правила карантину не будуть застосовуватися до мандрівників, які були повністю вакциновані.

Як зазначається, це рішення має зменшити ризик трансмісії штаму "Дельта", який вперше виявили в Індії,  з території, яка перебуває під загрозою.

Нині у Великобританії спостерігається зростання випадків захворювання через більш заразну "Дельту". У Польщі підтверджено 90 випадків інфікування "Дельтою".

Раніше жорсткіші правила застосовувалися до мандрівників з Бразилії, Індії та Південної Африки.

Що передувало: Як повідомлялося, понад 90% випадків COVID-19 в Великобританії нині пов'язані з варіантом "Дельта".

Нагадаємо:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
  • Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США. Станом на 15 червня "Дельту" виявилив 74 країнах. Є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.
  • За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика БританіяПольщакоронавірус
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