“Дельта”: Польща запроваджує карантин для мандрівників з Британії

З 23 червня Польща запроваджує обов'язковий семиденний карантин для всіх мандрівників з Великобританії.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра охорони здоров’я Адама Недзельського, речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Мандрівники з Великобританії будуть зобов'язані провести сім днів в карантині, навіть якщо у них буде негативний результат тесту до прибуття. Через сім днів вони повинні будуть зробити тестування.

Правила карантину не будуть застосовуватися до мандрівників, які були повністю вакциновані.

Як зазначається, це рішення має зменшити ризик трансмісії штаму "Дельта", який вперше виявили в Індії, з території, яка перебуває під загрозою.

Нині у Великобританії спостерігається зростання випадків захворювання через більш заразну "Дельту". У Польщі підтверджено 90 випадків інфікування "Дельтою".

Раніше жорсткіші правила застосовувалися до мандрівників з Бразилії, Індії та Південної Африки.

Що передувало: Як повідомлялося, понад 90% випадків COVID-19 в Великобританії нині пов'язані з варіантом "Дельта".

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