Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євро-2020: Україна виходить в 1/8 фіналу, допомогла Швеція

Середа, 23 червня 2021, 20:59
Євро-2020: Україна виходить в 1/8 фіналу, допомогла Швеція

Збірна України буде грати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е підопічні Андрія Шевченка зуміли потрапити до четвірки команд, що виходять з третьої позиції.

Майже зі 99% вірогідністю 29 червня у матчі 1/8 фіналу Україна в Глазго гратиме зі Швецією, що виграла групу Е.

Швеція забила швидкий гол вже на другій хвилині гри. Еміль Форсберг з метрів 11-ти пробив у кут воріт Войцеха Щесни - 1:0. Після пропущеного голу Польща мала кілька 100% моментів пробити шведські ворота. На 18-й хвилині двічі поспіль скандинавів рятувала поперечка воріт після ударів Роберта Левандовськи.

Ближче до завершення першого тайму Робін Ольсен з під поперечки воріт відбиває удар Пьотра Зелінскі.

Заключна частина гри знову розпочалася з атак поляків. Знову Ольсен видав пару сейвів після ударів Зелінськи та Грегора Крихов`яка. На 60-й хвилині Швеція забиває другий гол. Знову Щесни пробив Форсберг - 2:0. За хвилину Польща відіграла один м`яч. Роберт Левандовськи поцілив у верхню дев`ятку воріт - 2:1. На 66-й хвилині поляки забивають ще один м`яч, але він скасований через офсайд.

На 84-й хвилині поляки закрутили інтригу. Після удару з метрів восьми Левандовськи зрівнює рахунок - 2:2. В доданий арбітром час Швеція забила переможний гол, котрий оформив Віктор Классон - 3:2.   

В іншій грі групи Іспанія рознесла Словаччину з рахунком 5:0. Вже на 12-й хвилині Альваро Мората не реалізував пенальті у ворота словаків. На 30-й хвилині автогол Мартіна Дубравки виводить Іспанію вперед - 1:0. На останній хвилині Аймерік Лапорте робить рахунок 2:0.

 
Дубравка забив епічний автогол...

У другому таймі Іспанія забила ще три "сухих" м`ячі у ворота словаків. Пабло Сарабія та Ферран Торрес зробили рахунок 3:0 та 4:0, а п`ятий м`яч знову записаний на гравця збірної Словаччина Юрая Куцку.

 
З групи Е виходять шведи й іспанці

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: