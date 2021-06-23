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Євро-2020: Україна виходить в 1/8 фіналу, допомогла Швеція

Середа, 23 червня 2021, 20:59

Збірна України буде грати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е підопічні Андрія Шевченка зуміли потрапити до четвірки команд, що виходять з третьої позиції.

Майже зі 99% вірогідністю 29 червня у матчі 1/8 фіналу Україна в Глазго гратиме зі Швецією, що виграла групу Е.

Швеція забила швидкий гол вже на другій хвилині гри. Еміль Форсберг з метрів 11-ти пробив у кут воріт Войцеха Щесни - 1:0. Після пропущеного голу Польща мала кілька 100% моментів пробити шведські ворота. На 18-й хвилині двічі поспіль скандинавів рятувала поперечка воріт після ударів Роберта Левандовськи.

Ближче до завершення першого тайму Робін Ольсен з під поперечки воріт відбиває удар Пьотра Зелінскі.

Заключна частина гри знову розпочалася з атак поляків. Знову Ольсен видав пару сейвів після ударів Зелінськи та Грегора Крихов`яка. На 60-й хвилині Швеція забиває другий гол. Знову Щесни пробив Форсберг - 2:0. За хвилину Польща відіграла один м`яч. Роберт Левандовськи поцілив у верхню дев`ятку воріт - 2:1. На 66-й хвилині поляки забивають ще один м`яч, але він скасований через офсайд.

На 84-й хвилині поляки закрутили інтригу. Після удару з метрів восьми Левандовськи зрівнює рахунок - 2:2. В доданий арбітром час Швеція забила переможний гол, котрий оформив Віктор Классон - 3:2.   

В іншій грі групи Іспанія рознесла Словаччину з рахунком 5:0. Вже на 12-й хвилині Альваро Мората не реалізував пенальті у ворота словаків. На 30-й хвилині автогол Мартіна Дубравки виводить Іспанію вперед - 1:0. На останній хвилині Аймерік Лапорте робить рахунок 2:0.

 
Дубравка забив епічний автогол...

У другому таймі Іспанія забила ще три "сухих" м`ячі у ворота словаків. Пабло Сарабія та Ферран Торрес зробили рахунок 3:0 та 4:0, а п`ятий м`яч знову записаний на гравця збірної Словаччина Юрая Куцку.

 
З групи Е виходять шведи й іспанці

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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