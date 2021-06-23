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Евро-2020: Украина выходит в 1/8 финала, помогла Швеция

Среда, 23 июня 2021, 20:59
Евро-2020: Украина выходит в 1/8 финала, помогла Швеция

Сборная Украины будет играть в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу 2020. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е подопечные Андрея Шевченко сумели попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции.

Почти с 99% вероятностью 29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго будет играть со Швецией, выигравшей группу Е.

Швеция забила быстрый гол уже на второй минуте игры. Эмиль Форсберг метров с 11-ти пробил в угол ворот Войцеха Щесны - 1: 0. После пропущенного гола Польша имела несколько 100% моментов пробить шведские ворота. На 18-й минуте дважды подряд скандинавов спасала перекладина после ударов Роберта Левандовски.

Ближе к концу первого тайма Робин Ольсен из-под перекладины ворот отражает удар Петра Зелински.

Заключительная часть игры снова началась с атак поляков. Опять Ольсен выдал пару сейвов после ударов Зелински и Грегора Криховяка. На 60-й минуте Швеция забивает второй гол. Опять Щесны пробил Форсберг - 2:0. Через минуту Польша отыграла один мяч. Роберт Левандовски попал в верхнюю девятку ворот - 2:1. На 66-й минуте поляки забивают еще один мяч, но он отменен из-за офсайда.

На 84-й минуте поляки закрутили интригу. После удара метров с восьми Левандовски сравнивает счет - 2:2. В добавленное арбитром время Швеция забила победный гол, который оформил Виктор Классон - 3:2.

В другой игре группы Испания в ключевой игре разнесла Словакию со счетом 5:0. Уже на 12-й минуте Мората не реализовал пенальти в ворота словаков. На 30-й минуте автогол Мартина Дубравки выводит Испанию вперед - 1:0. На последней минуте Аймерик Лапорте делает счет 2:0.

 
Дубравка забил эпический автогол ...

Во втором тайме Испания забила еще три "сухих" мяча в ворота словаков. Пабло Сарабия и Ферран Торрес сделали счет 3:0 и 4:0, а пятый мяч снова записан на игрока сборной Словакия Юрая Куцку.

 
Из группы Е выходят шведы и испанцы

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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