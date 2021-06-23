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"Футбольна фортуна повернула нам борг" – Зеленський привітав збірну

Середа, 23 червня 2021, 21:43

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України, яка "не без везіння" вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. 

Джерело: Зеленський у Facebook 

Пряма мова: "Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф! 

Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено". 

Деталі: Президент каже, що тепер у футболістів з’явився шанс довести, що вони "не просто розминались", а на полі вони покажуть "справжній футбол, до якого всі звикли". 

Що передувало: Збірна України буде грати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е збірна України зуміла потрапити до четвірки команд, що виходять з третьої позиції.

Українська правда
Теми: футболЗеленський


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