"Футбольна фортуна повернула нам борг" – Зеленський привітав збірну

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України, яка "не без везіння" вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф!

Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено".

Деталі: Президент каже, що тепер у футболістів з’явився шанс довести, що вони "не просто розминались", а на полі вони покажуть "справжній футбол, до якого всі звикли".

Що передувало: Збірна України буде грати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е збірна України зуміла потрапити до четвірки команд, що виходять з третьої позиції.