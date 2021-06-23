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"Футбольная фортуна вернула нам долг" – Зеленский поздравил сборную

Среда, 23 июня 2021, 21:43

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины, которая "не без везения" вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!

Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно –заслужено".

Детали: Президент говорит, что теперь у футболистов появился шанс доказать, что они "не просто разминались", а на поле они покажут "настоящий футбол, к которому все привыкли".

Что предшествовало: Сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины сумела попасть в четверку команд, выходящих из третьей позиции.

Украинская правда
Темы: футболЗеленский


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