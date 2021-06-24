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Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Четвер, 24 червня 2021, 00:02
Група смерті Євро-2020: Німеччина врятувалася у грі з угорцями, три пенальті на Францію і Португалію

Збірна Португалія зіграла унічию 2:2 з командою Франції у завершальному турі групового турніру у групі F.

Поєдинок пройшов у Будапешті у середу 23 червня.

Обидві команди видали чудовий матч і за моментами, і за голами. Португальці першими повели в рахунку. На 29-й хвилині Кріштіану Роналду реалізував 11- метровий удар, пробивши Уго Льоріса.

Франція також відігралася з пенальті. На 45-й хвилині Карім Бензема також реалізував 11-метровий удар - 1:1.

На початку другого тайму Франція виходить вперед. Бензема на межі офсайду переграв воротаря португальців - 2:1. ВАР також відзначив, що Бензема забив чистий гол. На 58-й хвилині іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос призначає третій пенальті в цій грі. Цього разу м`яч влучив у руку Джуліусу Кунде в штрафному майданчику французів. З 11-метрів Роналду знову легко переграв Льоріса - 2:2.

Для Роналду цей став 109 за збірну, і він повторив світовий рекорд за забитими голами за національну команду (іранця Алі Даеї -ред).

 

В іншій грі групи F Збірна Німеччини мала великі шанси завершити Євро-2020 на груповому турнірі. Бундестім зіграв унічию 2:2 з командою Угорщини. Причому німецька команда зрівняла рахунок лише на 84-й хвилині. Угорці першими забили в цій грі. На 11-й хвилині Адам Салаї вивів угорців вперед. На 66-й хвилині Кай Хавертц зрівняв рахунок - 1:1.

За дві хвилини Андрас Шафер забиває другий гол збірній Німеччині - 2:1. Врятував німецьку команду на 84-й хвилині точний удар Леона Горецкі - 2:2.

З групи F з першого місця вийшла з п`ятьма очками Франція. На другій позиції з чотирма пунктами Німеччина. Збірна Португалії з 4 балами вийшла до плей-офф з третього місця.  В Угорщини четверта позиція та два очки.

Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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