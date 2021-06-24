Группа смерти Евро-2020: Германия спаслась в игре с венграми, три пенальти на Францию и Португалию

Сборная Португалии сыграла вничью 2:2 с командой Франции в заключительном туре группового турнира в группе F.

Поединок прошел в Будапеште в среду 23 июня.

Обе команды выдали великолепный матч и по моментам, и по голам. Португальцы первыми повели в счете. На 29-й минуте Криштиану Роналду реализовал 11-метровый удар, пробив Уго Льориса.

Франция также отыгралась с пенальти. На 45-й минуте Карим Бензема также реализовал 11-метровый удар - 1:1.

В начале второго тайма Франция выходит вперед. Бензема на грани офсайда переиграл вратаря португальцев - 2:1. ВАР также отметил, что Бензема забил чистый гол. На 58-й минуте испанский рефери Антонио Матеу Лаос назначает третий пенальти в этой игре. На этот раз мяч попал в руку Джулиусу Кунде в штрафной французов. С 11 метров Роналду снова легко переиграл Льориса - 2:2.

Для Роналду этот матч стал 109 за сборную, и он повторил мировой рекорд по забитым голам за национальную команду (установил иранец Али Даеи -ред).

В другой игре группы F сборная Германии имела большие шансы завершить Евро-2020 на групповом турнире. Бундестим сыграл вничью 2:2 с командой Венгрии. Причем немецкая команда сравняла счет только на 84-й минуте. Венгры первыми забили в этой игре. На 11-й минуте Адам Салаи вывел венгров вперед. На 66-й минуте Кай Хавертц сравнял счет - 1:1.

За две минуты Андрас Шафер забивает второй гол сборной Германии - 2:1. Спас немецкую команду на 84-й минуте точный удар Леона Горецки - 2:2.

Из группы F с первого места вышла с пятью очками Франция. На второй позиции по четырем пунктам Германия. Сборная Португалии с 4 баллами вышла в плей-офф с третьего места. У Венгрии четвертая позиция и два очка.