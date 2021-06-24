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США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких COVID-вакцин

Четвер, 24 червня 2021, 06:26
США додадуть попередження про можливе запалення серця для деяких COVID-вакцин

Органи охорони здоров'я США збираються оновити офіційну інструкцію з щеплення мРНК-вакциною проти COVID-19 (Pfizer і Moderna) підлітків і молодих людей після виявлення можливого зв'язку з рідкісними випадками запалення серця.

Джерело: AFP

Деталі: Мова йде про 323 підтверджені випадки міокардиту (запалення серцевого м'яза)   і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серця) серед людей віком до 30 років після вакцинації. З 323 осіб 309 були госпіталізовані, 295 виписані, дев'ять залишаються госпіталізованими, двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а дані про результати щодо  п'яти випадків відсутні.

Випадки захворювання зафіксовані переважно серед чоловіків, більшість з випадків захворювання виникає після другої дози, і немає підтверджених випадків смерті.

Хоча кількість випадків невелика, вони все ж таки вища, ніж можна було б очікувати в цих вікових групах. Водночас зазначається, що загальні переваги як і раніше "явно" переважують ризики.

Дані актуальні станом на 11 червня, коли людям у віці від 12 до 29 років в Штатах ввели понад 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer і Moderna.

Нагадаємо: На початку червня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту, що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину Pfizer. Повідомлялося, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинація
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