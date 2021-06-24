США добавят предупреждение о возможном воспалении сердца для некоторых COVID-вакцин

Органы здравоохранения США собираются обновить официальную инструкцию насчет прививания мРНК-вакциной против COVID-19 (Pfizer и Moderna) подростков и молодых людей после обнаружения возможной связи с редкими случаями воспаления сердца.

Источник: AFP

Детали: Речь идет о 323 подтвержденных случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) и перикардита (воспаления наружной оболочки сердца) среди людей в возрасте до 30 лет после вакцинации. Из 323 человек 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а данные о результатах по пяти случаях отсутствуют.

Случаи заболевания зафиксированы преимущественно среди мужчин, большинство из случаев заболевания возникает после второй дозы, и нет подтвержденных случаев смерти.

Хотя количество случаев невелико, оно все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах. В то же время отмечается, что общие преимущества по-прежнему "явно" перевешивают риски.

Данные актуальны по состоянию на 11 июня, когда людям в возрасте от 12 до 29 лет в Штатах ввели более 50 млн доз мРНК-вакцин Pfizer и Moderna.

Напомним: В начале июня Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило небольшое количество случаев миокардита, что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину Pfizer. Сообщалось, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.