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Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу

Четвер, 24 червня 2021, 07:05

За добу 22 червня у світі виявили 429 169 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 114 139 нових хворих, в Індії -  54 319, у Колумбії – 29 995.

Крім того, в Аргентині – 27 319 випадків, у Росії -  17 594.

 

Україна з 835 хворими знаходиться на 50 місці у світі між Угандою та Білоруссю. Серед європейських країн Україна восьма.

Померли за добу 8 683 людини у світі. За цим показником Україна на 19 місці у світі і на 2 у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 22 червня в Україні зафіксували 835 нових випадків COVID-19 і 70 летальних випадків. Госпіталізували 419 осіб, одужали 2 292 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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