Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу

Четвер, 24 червня 2021, 07:05
Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу

За добу 22 червня у світі виявили 429 169 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 114 139 нових хворих, в Індії -  54 319, у Колумбії – 29 995.

Крім того, в Аргентині – 27 319 випадків, у Росії -  17 594.

 

Україна з 835 хворими знаходиться на 50 місці у світі між Угандою та Білоруссю. Серед європейських країн Україна восьма.

Померли за добу 8 683 людини у світі. За цим показником Україна на 19 місці у світі і на 2 у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 22 червня в Україні зафіксували 835 нових випадків COVID-19 і 70 летальних випадків. Госпіталізували 419 осіб, одужали 2 292 особи.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: