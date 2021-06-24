Україна — друга в Європі за щоденною смертністю від коронавірусу

За добу 22 червня у світі виявили 429 169 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 114 139 нових хворих, в Індії - 54 319, у Колумбії – 29 995.

Крім того, в Аргентині – 27 319 випадків, у Росії - 17 594.

Україна з 835 хворими знаходиться на 50 місці у світі між Угандою та Білоруссю. Серед європейських країн Україна восьма.

Померли за добу 8 683 людини у світі. За цим показником Україна на 19 місці у світі і на 2 у Європі.

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Нагадаємо: 22 червня в Україні зафіксували 835 нових випадків COVID-19 і 70 летальних випадків. Госпіталізували 419 осіб, одужали 2 292 особи.