Украина — вторая в Европе по ежедневной смертности от коронавируса

За сутки 22 июня в мире обнаружили 429 169 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 114 139 новых больных, в Индии - 54 319, в Колумбии - 29 995.

Кроме того, в Аргентине - 27 319 случаев, в России - 17 594.

Украина с 835 больными находится на 50 месте в мире между Угандой и Беларусью. Среди европейских стран Украина восьмая.

Умерли в сутки 8 683 человека в мире. По этому показателю Украина на 19 месте в мире и на 2 в Европе.

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Напомним: 22 июня в Украине зафиксировали 835 новых случаев COVID-19 и 70 летальных случаев. Госпитализировали 419 человек, выздоровели 2292 человека.