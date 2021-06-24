Посли Швеції та Польщі відреагували жартами на вихід України у 1/8 фіналу Євро-2020
Четвер, 24 червня 2021, 09:18
Шведський посол потролив збірну України, яка вийшла у плей-офф Євро-2020 завдяки перемозі збірної Швеції над Польщею.
Про це повідомляє "Європейська правда"
Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг виклав у Twitter відомий мем з бригадою будівельників і написав: "Завжди раді стати в пригоді".
Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr
— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021
Після цього в коментарі прийшов посол Польщі Бартош Цихоцький із зображенням розгніваного польського футболіста і написом: "усміхається польською".
Як повідомлялося, збірна України гратиме в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е збірна України зуміла потрапити до четвірки команд, що виходять в плей-офф з третьої позиції.