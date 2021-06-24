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Посли Швеції та Польщі відреагували жартами на вихід України у 1/8 фіналу Євро-2020

Четвер, 24 червня 2021, 09:18
Фото з Facebook Володимира Зеленського

Шведський посол потролив збірну України, яка вийшла у плей-офф Євро-2020 завдяки перемозі збірної Швеції над Польщею.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг виклав у Twitter відомий мем з бригадою будівельників і написав: "Завжди раді стати в пригоді".

Після цього в коментарі прийшов посол Польщі Бартош Цихоцький із зображенням розгніваного польського футболіста і написом: "усміхається польською".

Як повідомлялося, збірна України гратиме в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Після перемоги Швеції та Іспанії в заключних матчах групи Е збірна України зуміла потрапити до четвірки команд, що виходять в плей-офф з третьої позиції.

Теми: футболШвеціяПольщаУкраїна


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