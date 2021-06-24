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Послы Швеции и Польши отреагировали шутками на выход Украины в 1/8 финала Евро-2020

Четверг, 24 июня 2021, 09:18
Послы Швеции и Польши отреагировали шутками на выход Украины в 1/8 финала Евро-2020
Фото с Facebook Владимира Зеленского

Шведский посол потроллил сборную Украины, которая вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе сборной Швеции над Польшей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Швеции в Украине Тобиас Тыберг выложил в Twitter известный мем с бригадой строителей и написал: "Всегда рады услужить".

После этого в комментарии пришел посол Польши Бартош Цихоцкий с изображением разгневанного польского футболиста и надписью "улыбается по-польски".

Как сообщалось, сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины сумела попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции.

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Темы: футболШвецияПольшаУкраина
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