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На п’яти пляжах Києва знайшли кишкову паличку

Четвер, 24 червня 2021, 09:37
На п’яти пляжах Києва знайшли кишкову паличку
Фото Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

У пробах води, відібраних на п’яти пляжах Києва, виявили перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Facebook

Дослівно: "Перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця"". 

Деталі: Столичним мешканцям рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку – без купання.

Відновити купання можна буде після того, як показники води прийдуть до норми.  

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Київпляжі
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