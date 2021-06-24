На п’яти пляжах Києва знайшли кишкову паличку

У пробах води, відібраних на п’яти пляжах Києва, виявили перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Facebook

Дослівно: "Перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця"".

Деталі: Столичним мешканцям рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку – без купання.

Відновити купання можна буде після того, як показники води прийдуть до норми.

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