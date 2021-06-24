На п’яти пляжах Києва знайшли кишкову паличку
Четвер, 24 червня 2021, 09:37
У пробах води, відібраних на п’яти пляжах Києва, виявили перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.
Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Facebook
Дослівно: "Перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця"".
Деталі: Столичним мешканцям рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку – без купання.
Відновити купання можна буде після того, як показники води прийдуть до норми.
Передісторія:
- У Києві до літнього сезону підготували всі 14 комунальних пляжів.
Українська правда