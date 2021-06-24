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На пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку

Четверг, 24 июня 2021, 09:37
На пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку
Фото Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

В пробах воды, отобранных на пяти пляжах Киева, обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве в Facebook

Дословно: "Превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица"".

Детали: Столичным жителям рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха – без купания.

Восстановить купание можно будет после того, как показатели воды придут в норму.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Киевпляжи
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