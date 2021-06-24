На пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку
Четверг, 24 июня 2021, 09:37
В пробах воды, отобранных на пяти пляжах Киева, обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.
Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве в Facebook
Дословно: "Превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица"".
Детали: Столичным жителям рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха – без купания.
Восстановить купание можно будет после того, как показатели воды придут в норму.
Предыстория:
- В Киеве к летнему сезону подготовили все 14 коммунальных пляжей.
Украинская правда