На пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку

Фото Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве

В пробах воды, отобранных на пяти пляжах Киева, обнаружили превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве в Facebook

Дословно: "Превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица"".

Детали: Столичным жителям рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха – без купания.

Восстановить купание можно будет после того, как показатели воды придут в норму.

Предыстория: