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Єрмак поговорив з Нуланд про візит Зеленського до США – ОП

Четвер, 24 червня 2021, 10:06
Єрмак поговорив з Нуланд про візит Зеленського до США – ОП
Фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення президента США Джо Байдена".

Деталі: Повідомляється, що Нуланд запевнила Єрмака в "непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі".

У свою чергу глава ОП розповів про впровадження реформ в Україні та про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави.

А Нуланд наголосила на важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією.

Українська правда

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Теми: УкраїнаСШААндрій Єрмак
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