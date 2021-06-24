Ермак поговорил с Нуланд о визите Зеленского в США – ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Источник: Офис президента

Дословно: "Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению президента США Джо Байдена".

Детали: Сообщается, что Нуланд заверила Ермака в "непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе".

В свою очередь глава ОП рассказал о внедрении реформ в Украине и о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.

А Нуланд подчеркнула важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией.