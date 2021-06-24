В Росії знову десятки тисяч хворих на COVID за добу, у Москві – рекорд смертей

У Росії за добу виявили понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу – це найвищий показник із січня.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно: "Ще 20 182 випадки зараження коронавірусом виявлено в Росії за минулу добу. Це максимальний показник з 24 січня, коли було зафіксовано 21 127 нових випадків інфікування".

Деталі: За добу в країні померли 568 осіб – це також максимум з кінця січня. Загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 131 463.

Нові випадки інфікування зафіксували в усіх 85 регіонах РФ. У Москві добовий приріст склав 8598. У Московській області – 2308 заражень, у Санкт-Петербурзі – 1143.

У Москві третій день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від COVID – 92 летальні випадки за добу, Петербург також другу добу поспіль лідирує за кількістю смертей – 99 випадків.

Подолали коронавірус в Росії 4,91 млн осіб, в тому числі 13 505 за минулу добу.

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