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В России снова десятки тысяч больных COVID за сутки, в Москве – рекорд смертей

Четверг, 24 июня 2021, 11:52
Фото ТАСС

В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса – это самый высокий показатель с января.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "Еще 20 182 случая заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Это максимальный показатель с 24 января, когда было зафиксировано 21 127 новых случаев инфицирования".

Детали: За сутки в стране скончались 568 человек – это также максимум с конца января. Общее число жертв COVID-19 достигло 131 463.

Новые случаи инфицирования зафиксировали во всех 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 8598. В Московской области – 2308 заражений, в Санкт-Петербурге – 1143.

В Москве третий день подряд фиксируют рекордное число смертей от COVID – 92 летальных исхода за сутки, Петербург также вторые сутки подряд лидирует по числу смертей – 99 случаев.

Преодолели коронавирус в России 4,91 млн человек, в том числе 13 505 за минувшие сутки.

Предыстория: 

Темы: Росcиякоронавирус


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