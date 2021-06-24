За добу вода забрала життя 13 людей – ДСНС

Упродовж доби 23 червня вода забрала життя 13 людей в Україні.

Джерело: ДСНС

Деталі: З 13 загиблих у водоймах минулої доби була одна дитина.

Для порівняння, за усі 23 дні літа загинуло 126 людей.

Рятувальники розповіли, що днями в дериваційному каналі у селі Баркасово Закарпатської області потонув місцевий мешканець, який разом із друзями там купався. Відомо, що 16-річний хлопець, не вміючи добре плавати, бродив біля берега, і в один момент потрапив у кількаметрове заглиблення. Друзі не могли його врятувати. Пізніше викликали екстрені служби і рятувальники вилучили тіло загиблого з води.

Рятувальники просять українців берегти себе та дотримуватися правил поводження біля водойм.

Передісторія: За три вихідні дні в Україні потонули 6 дітей і 34 дорослих.