За сутки вода унесла жизни 13 человек – ГСЧС

В течение суток 23 июня вода унесла жизни 13 человек в Украине.

Источник: ГСЧС

Детали: С 13 погибших в водоемах за прошедшие сутки был один ребенок.

Для сравнения, за все 23 дня лета погибло 126 человек.

Спасатели рассказали, что на днях в деривационном канале в селе Баркасово Закарпатской области утонул местный житель, который вместе с друзьями там купался. Известно, что 16-летний парень, не умея хорошо плавать, бродил возле берега, и в один момент попал в несколькометровое углубление. Друзья не могли его спасти. Позже вызвали экстренные службы, и спасатели извлекли тело погибшего из воды.

Спасатели просят украинский беречь себя и соблюдать правила поведения у водоемов.

Предыстория: За три выходных дня в Украине утонули 6 детей и 34 взрослых.