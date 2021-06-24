Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки вода унесла жизни 13 человек – ГСЧС

Четверг, 24 июня 2021, 12:18
За сутки вода унесла жизни 13 человек – ГСЧС

В течение суток 23 июня вода унесла жизни 13 человек в Украине.

Источник: ГСЧС

Детали: С 13 погибших в водоемах за прошедшие сутки был один ребенок.

Для сравнения, за все 23 дня лета погибло 126 человек.

Спасатели рассказали, что на днях в деривационном канале в селе Баркасово Закарпатской области утонул местный житель, который вместе с друзьями там купался. Известно, что 16-летний парень, не умея хорошо плавать, бродил возле берега, и в один момент попал в несколькометровое углубление. Друзья не могли его спасти. Позже вызвали экстренные службы, и спасатели извлекли тело погибшего из воды.

Спасатели просят украинский беречь себя и соблюдать правила поведения у водоемов.

Предыстория: За три выходных дня в Украине утонули 6 детей и 34 взрослых.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: