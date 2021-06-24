Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна та Китай планують взаємний безвіз – посол

Четвер, 24 червня 2021, 12:44

Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.

Джерело: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун на прес-конференції в четвер у Києві, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною".

Деталі: За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідній співпраці між державами.

Нагадаємо: Лідери НАТО на саміті в Брюсселі заявили, що Китай – небезпечний.

Теми: КитайбезвізУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент

Зеленський вважає, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні

Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна

Рейтинг партій: найкращі шанси на прохід до Ради у чотирьох, "Голос" упав до 1%

Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка

Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Усі новини...
Китай
Біткоїн подешевшав до двотижневого мінімуму на тлі обмежень в Китаї
Походження Covid: США вимагають від Китаю співпраці при розслідуванні
У Китаї зробили вже мільярд щеплень проти Covid
Останні новини
23:21
Шапка Киви із комуністичною символікою стала причиною відкриття справи
22:54
Побудову стіни на Донбасі має підтримати народ на референдумі – Зеленський
22:37
Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
22:28
Зеленський про Кличка: "Він забув, що він мер і вирішив почати президентську кампанію"
22:18
Президент України просив Лукашенка видати "вагнерівців"
22:12
Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент
22:08
Оборонний контракт, Донбас, Крим: про що Зеленський говоритиме з Байденом
22:01
Зеленський вважає, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні
21:50
Зеленський каже, що говорить на рівних із Меркель і Макроном
21:47
"Треба було діяти швидко": Зеленський розповів, чому використовує інструмент РНБО
Усі новини...