Україна та Китай планують взаємний безвіз – посол

Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.

Джерело: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун на прес-конференції в четвер у Києві, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною".

Деталі: За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідній співпраці між державами.

Нагадаємо: Лідери НАТО на саміті в Брюсселі заявили, що Китай – небезпечний.