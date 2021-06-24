Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та Китай планують взаємний безвіз – посол

Четвер, 24 червня 2021, 12:44
Україна та Китай планують взаємний безвіз – посол

Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.

Джерело: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун на прес-конференції в четвер у Києві, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною".

Деталі: За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідній співпраці між державами.

Нагадаємо: Лідери НАТО на саміті в Брюсселі заявили, що Китай – небезпечний.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайбезвізУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: