Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина и Китай планируют взаимный безвиз – посол

Четверг, 24 июня 2021, 12:44

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Источник: посол Китая в Украине Фань Сяньжун на пресс-конференции в четверг в Киеве, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной".

Детали: По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

Напомним: Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе заявили, что Китай – опасен.

Темы: КитайбезвизУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Ермак пришел со мной и пойдет со мной

Зеленский считает, что Медведчук и Порошенко вместе зарабатывали на войне

Зеленский ввел санкции против Фукса, Фирташа и окружения Путина

Рейтинг партий: лучшие шансы на проход в Раду имеют четверо, "Голос" упал до 1%

Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%, но не против Порошенко

Зеленский ввел санкции против российских банков

Все новости...
Китай
Биткоин подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае
Происхождение Covid: США требуют от Китая сотрудничества при расследовании
В Китае сделали уже миллиард прививок против Covid
Последние новости
22:54
Постройку стены на Донбассе должен поддержать народ на референдуме – Зеленский
22:37
Глава государства не против, чтобы харковский проспект носил имя Маршала Жукова
22:28
Зеленский о Кличко: "Он забыл, что он мэр и решил начать президентскую кампанию"
22:18
Президент Украины просил Лукашенко выдать "вагнеровцев"
22:12
Зеленский: Ермак пришел со мной и пойдет со мной
22:08
Оборонный контракт, Донбасс, Крым: о чем Зеленский будет говорить с Байденом
22:01
Зеленский считает, что Медведчук и Порошенко вместе зарабатывали на войне
21:50
Зеленский заявляет, что говорит на равных с Меркель и Макроном
21:47
"Надо было действовать быстро": Зеленский рассказал, почему использует инструмент СНБО
21:33
Новости 24 июня: санкции против Фирташа и Фукса, "прямой контакт" ЕС с Путиным
Все новости...