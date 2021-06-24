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Курорти на заході України патрулюватимуть гвардійці

Четвер, 24 червня 2021, 15:08
Курорти на заході України патрулюватимуть гвардійці

Військовослужбовці Національної гвардії приступили до охорони громадського порядку в курортних місцях заходу України.

Джерело: сайт МВС

Дослівно: "З настанням курортного сезону до місць масового відпочинку прямує велика кількість громадян охочих оздоровитись, але на жаль, де є велика кількість туристів там, за статистикою, є й особи, які не цураються в незаконний спосіб покращити своє матеріальне становище чужим коштом".

Деталі: Для захисту відпочивальників від таких суб'єктів і будуть нести службу гвардійці.

Зокрема, вони охоронятимуть прибережні території сіл Світязь, Мельники та урочища Гряда. Окрема увага буде приділятися безпеці дітей. Відтак, нацгвардійці стежитимуть за дотриманням порядку у дитячому таборі "Супутник", що розташований у Світязі.

 

Також гвардійці нестимуть службу в  селищі міського типу Верховина Івано-Франківської області, поблизу озер Міського та Німецького в Івано-Франківську та в реабілітаційно-оздоровчому комплексі "Біле озеро" на Рівненщині.

Українська правда

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Теми: ЗахідНацгвардіятуризм
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