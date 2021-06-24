Курорты на западе Украины будут патрулировать гвардейцы

Военнослужащие Национальной гвардии приступили к охране общественного порядка в курортных местах запада Украины.

Источник: сайт МВД

Дословно: "С наступлением курортного сезона в места массового отдыха следует большое количество граждан, желающих оздоровиться, однако, к сожалению, где есть большое количество туристов там, по статистике, есть и лица, которые не чураются незаконных способов улучшить свое материальное положение за чужой счет".

Детали: Для защиты отдыхающих от таких субъектов и будут нести службу гвардейцы.

В частности, они будут охранять прибрежные территории сел Свитязь, Мельники и урочища Гряда. Особое внимание будет уделяться безопасности детей. А именно - нацгвардейцы будут следить за соблюдением порядка в детском лагере "Спутник", который расположен в Свитязи.

Также гвардейцы будут нести службу в поселке Верховина Ивано-Франковской области, вблизи озер Городское и Немецкое в Ивано-Франковске и в реабилитационно-оздоровительном комплексе "Белое озеро" на Ровенщине.