Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі поранили українського захисника

Четвер, 24 червня 2021, 16:09

У результаті обстрілу бойовиків неподалік населеного пункту Водяне проникаючі осколкові поранення отримав військовослужбовець ООС.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: 24 червня бойовики обстріляли позиції українських захисників зі станкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї.

В результаті обстрілу боєць ООС отримав проникаючі осколкові поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували. Наразі стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на ДонбасіООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рекорд вакцинації: в Україні зробили понад 96 тисяч щеплень за день

Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про "прямий контакт" із Путіним

відеоФСБ оприлюднила відео з командою "Вогонь" по британському есмінцю в Чорному морі

Зеленський "поширив російський наратив" – "Євросолідарність"

Побудову стіни на Донбасі мають підтримати на референдумі – Зеленський

Єрмак прийшов зі мною і піде зі мною – президент

Усі новини...
Донбас
У ОРДО з'явилися свої "олігархи" – журналісти розвідали, хто вони
На сході 22 порушення “тиші” за добу, біля Авдіївки і Пісків – провокації безпілотниками
ЗСУ відповіли на обстріли окупантів на Донбасі
Останні новини
10:46
Київрада ухвалила проєкт лінії швидкісного трамваю з Борщагівки до центру міста
10:39
Штам вірусу "Дельта" вдвічі заразніший, але вакцини можуть допомогти – ВООЗ
10:23
Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ
10:06
Укрзалізниця призначила 10 додаткових потягів до та з Києва на свята
10:03
Катастрофа МАУ: Канада наполягатиме на відповідальності Ірану
09:46
Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології
09:34
Лідери ЄС не виключили нових економічних санкцій проти РФ
09:25
Вчені виявили, що "генетичні" вакцини можуть не тільки захищати від COVID-19, а й боротися з раком
09:22
Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ
09:10
Гривня продовжує слабнути до євро та долара
Усі новини...