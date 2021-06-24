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На Донбасі поранили українського захисника

Четвер, 24 червня 2021, 16:09
На Донбасі поранили українського захисника

У результаті обстрілу бойовиків неподалік населеного пункту Водяне проникаючі осколкові поранення отримав військовослужбовець ООС.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: 24 червня бойовики обстріляли позиції українських захисників зі станкових гранатометів неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї.

В результаті обстрілу боєць ООС отримав проникаючі осколкові поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували. Наразі стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на ДонбасіООС
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