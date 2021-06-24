На Донбассе ранили украинского защитника
Четверг, 24 июня 2021, 16:09
В результате обстрела боевиков недалеко от населенного пункта Водяное проникающие осколочные ранения получил военнослужащий ООС.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"
Детали: 24 июня боевики обстреляли позиции украинских защитников со станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.
В результате обстрела боец ООС получил проникающие осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали. Сейчас состояние раненого оценивается как средней тяжести.
О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Украинская правда