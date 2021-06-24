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На Донбассе ранили украинского защитника

Четверг, 24 июня 2021, 16:09
На Донбассе ранили украинского защитника

В результате обстрела боевиков недалеко от населенного пункта Водяное проникающие осколочные ранения получил военнослужащий ООС.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"

Детали: 24 июня боевики обстреляли позиции украинских защитников со станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

В результате обстрела боец ​​ООС получил проникающие осколочные ранения.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали. Сейчас состояние раненого оценивается как средней тяжести.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на ДонбассеООС
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