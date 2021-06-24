У свіжому президентському рейтингу Зеленський випереджає суперників
Якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.
Джерело: результати опитування центру Разумкова
Деталі: Так, у першому турі Зеленського підтримали би 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
За попереднього президента Петра Порошенка мають намір проголосувати 17% опитаних, за нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка —13%, за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко — 10%, за представника "Сили і честі" Ігоря Смешка — 7%, за колишнього прем’єра Володимира Гройсмана — 4%.
Главу ВР Дмитра Разумкова готові підтримати 2% українців, а мера Києва Віталія Кличка - 1%.
Дослідження провела соцслужба Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Опитування провели в рамках проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Нагадаємо:
- За результатами травневого опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова Володимира Зеленського готові були підтримати 31% українців, Петра Порошенка - 18,6%. На виборах 2019 року різниця між ними була більша – 30% проти 16%.