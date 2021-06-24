Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У свіжому президентському рейтингу Зеленський випереджає суперників

Четвер, 24 червня 2021, 17:13

Якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Джерело: результати опитування центру Разумкова

Деталі: Так, у першому турі Зеленського підтримали би 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

За попереднього президента Петра Порошенка мають намір проголосувати 17% опитаних, за нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка —13%,  за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко — 10%, за представника "Сили і честі" Ігоря Смешка — 7%, за колишнього прем’єра Володимира Гройсмана — 4%.

Главу ВР Дмитра Разумкова готові підтримати 2% українців, а мера Києва Віталія Кличка - 1%.

 

Дослідження провела соцслужба Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування провели в рамках проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Нагадаємо: 

  • За результатами травневого опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова Володимира Зеленського готові були підтримати 31% українців, Петра Порошенка - 18,6%. На виборах 2019 року різниця між ними була більша – 30% проти 16%.

Українська правда
Теми: опитуванняЗеленськийпрезидент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ

Рекорд вакцинації: в Україні зробили понад 96 тисяч щеплень за день

Лідери ЄС відкинули пропозицію Меркель про "прямий контакт" із Путіним

відеоФСБ оприлюднила відео з командою "Вогонь" по британському есмінцю в Чорному морі

Зеленський "поширив російський наратив" – "Євросолідарність"

Усі новини...
опитування
Якби зараз 2-й тур, Зеленський знову набрав би 75%, але не проти Порошенка
Українці ставляться до Сталіна втричі гірше за росіян
Недовіра до поліції та СБУ зростає, у НАБУ – найкраща динаміка за рік
Останні новини
11:35
Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України
11:31
Уряд та Світовий банк уклали угоду на 350 мільйонів доларів – Шмигаль
11:28
фотоПоліцейські входили в угрупування, яке "доїло" й шантажувало наркозалежних – СБУ
11:28
Разумков: Ініціювати закон про ОП має Зеленський
11:22
Разумков запевняє, що не бере участі в жодних політичних проєктах
11:09
Шведська SCANIA виграла в апеляції справу на 123 мільйони
11:01
Разумков: У відставку не збираюся, мені немає сенсу розпускати чутки
10:46
Київрада ухвалила проєкт лінії швидкісного трамваю з Борщагівки до центру міста
10:39
Штам вірусу "Дельта" вдвічі заразніший, але вакцини можуть допомогти – ВООЗ
10:23
Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ
Усі новини...