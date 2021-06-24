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В свежем президентском рейтинге Зеленский опережает соперников

Четверг, 24 июня 2021, 17:13

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова

Детали: В первом туре Зеленского поддержали бы 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За предыдущего президента Петра Порошенко намерены проголосовать 17% опрошенных, за нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко -13%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10%, за представителя "Силы и чести" Игоря Смешко - 7%, за бывшего премьера Владимира Гройсмана - 4%.

Главу ВР Дмитрия Разумкова готовы поддержать 2% украинцев, а мэра Киева Виталия Кличко - 1%.

 

Исследование провела соцслужба Центра Разумкова с 11 по 16 июня методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос провели в рамках проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним:

  • По результатам майского опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова Владимира Зеленского готовы были поддержать 31% украинцев, Петра Порошенко - 18,6%. На выборах 2019 года разница между ними была большей - 30% против 16%.

Украинская правда
Темы: опросЗеленскийпрезидент


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