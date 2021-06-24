Рейтинг партій: найкращі шанси на прохід до Ради у чотирьох, "Голос" упав до 1%

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу".

Джерело: опитування Центру Разумкова, проведене з 11 по 16 червня

Деталі: За владну партію готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 10% і 15%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 10,5%.

Партію "Сила і честь" готові підтримати відповідно 4% і 6% респондентів, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 2% і 4%, партію "Громадянська позиція" — 2% і 3%, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3%.

За Радикальну партію Олега Ляшка готові віддати голос відповідно 2% і 2,5%, за партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 2%.

Партії "Опозиційний блок", "Голос" і Партію Шарія підтримують по 1% від усіх опитаних та по 1% респондентів, що визначилися з вибором.

Додатково: Соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів опитала 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проводили в рамках дослідницького проєкту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.