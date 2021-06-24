Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рейтинг партий: лучшие шансы на проход в Раду имеют четверо, "Голос" упал до 1%

Четверг, 24 июня 2021, 17:15

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа".

Источник: опрос Центра Разумкова, проведенный с 11 по 16 июня

Детали: За правящую партию готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 15%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 4% и 6% респондентов, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2% и 4%, партию "Громадська позиція" - 2% и 3%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3%.

 

За Радикальную партию Олега Ляшко готовы отдать голос соответственно 2% и 2,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%.

Партии "Оппозиционный блок", "Голос" и Партию Шария поддерживают по 1% от всех опрошенных и по 1% респондентов, определившихся с выбором.

 

Дополнительно: Социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проводился в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест – СМИ

Рекорд вакцинации: в Украине сделали более 96 тысяч прививок за день

Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о "прямом контакте" с Путиным

видеоФСБ обнародовала видео с командой "Огонь" по британскому эсминцу в Черном море

Зеленский "распространил российский нарратив" – "Евросолидарность"

Все новости...
социология
Украинцы относятся к Сталину втрое хуже россиян
Доверие к Сытника и Авакова выросла за год – социология
Недоверие к полиции и СБУ растет, у НАБУ – лучшая динамика за год
Последние новости
11:35
Германия открыла границы для вакцинированных туристов из Украины
11:31
Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на 350 миллионов долларов - Шмыгаль
11:28
фотоПолицейские входили в группировку, которая "доила" и шантажировала наркозависимых – СБУ
11:28
Разумков: Инициировать закон об ОП должен Зеленский
11:22
Разумков уверяет, что не участвует ни в каких политических проектах
11:09
Шведская SCANIA выиграла в апелляции дело на 123 миллионов
11:01
Разумков: В отставку не собираюсь, мне нет смысла распускать слухи
10:46
Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города
10:39
Штамм вируса "Дельта" вдвое заразнее, но вакцины могут помочь – ВОЗ
10:23
Глава МИД Британии был против прохода эсминца у Крыма, но премьер дал разрешение – СМИ
Все новости...