Рейтинг партий: лучшие шансы на проход в Раду имеют четверо, "Голос" упал до 1%

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа".

Источник: опрос Центра Разумкова, проведенный с 11 по 16 июня

Детали: За правящую партию готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 15%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 4% и 6% респондентов, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2% и 4%, партию "Громадська позиція" - 2% и 3%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3%.

За Радикальную партию Олега Ляшко готовы отдать голос соответственно 2% и 2,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%.

Партии "Оппозиционный блок", "Голос" и Партию Шария поддерживают по 1% от всех опрошенных и по 1% респондентов, определившихся с выбором.

Дополнительно: Социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проводился в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.