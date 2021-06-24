Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг партий: лучшие шансы на проход в Раду имеют четверо, "Голос" упал до 1%

Четверг, 24 июня 2021, 17:15
Рейтинг партий: лучшие шансы на проход в Раду имеют четверо, Голос упал до 1%

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа".

Источник: опрос Центра Разумкова, проведенный с 11 по 16 июня

Детали: За правящую партию готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 12% и 19% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 15%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7% и 10,5%.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать соответственно 4% и 6% респондентов, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2% и 4%, партию "Громадська позиція" - 2% и 3%, ВО "Свобода" - соответственно 2% и 3%.

 

За Радикальную партию Олега Ляшко готовы отдать голос соответственно 2% и 2,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" - соответственно 1% и 2%.

Партии "Оппозиционный блок", "Голос" и Партию Шария поддерживают по 1% от всех опрошенных и по 1% респондентов, определившихся с выбором.

 

Дополнительно: Социологическая служба Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проводился в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
социология
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Почти 80% украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией – опрос
Ссоры во время войны: как подготовиться к новому "сезону"
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: