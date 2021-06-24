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У столичному метро відновили оплату банківською картою

Четвер, 24 червня 2021, 17:40

Пасажири київського метро знову можуть оплатити проїзд банківськими картами та мобільними додатками. 

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Пасажири, у яких через технічний збій не пройшла оплата, можуть заповнити форму для перевірки транзакції. 

У метрополітені також просять перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень при атоматичному поверненні коштів. 

Що передувало: У київському метро тимчасово не працювала оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками.

Українська правда
Теми: метро


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