В столичном метро восстановили оплату банковской картой
Четверг, 24 июня 2021, 17:40
Пассажиры киевского метро снова могут оплатить проезд банковскими картами и мобильными приложениями.
Источник: КГГА в Telegram
Детали: Пассажиры, у которых из-за технического сбоя не прошла оплата, могут заполнить форму для проверки транзакции.
В метрополитене также просят проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматически возврате средств.
Что предшествовало: В киевском метро временно не работала оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями.
Украинская правда