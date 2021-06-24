В столичном метро восстановили оплату банковской картой

Пассажиры киевского метро снова могут оплатить проезд банковскими картами и мобильными приложениями.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Пассажиры, у которых из-за технического сбоя не прошла оплата, могут заполнить форму для проверки транзакции.

В метрополитене также просят проверить состояние счета, поскольку банки не присылают сообщений при автоматически возврате средств.

Что предшествовало: В киевском метро временно не работала оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями.