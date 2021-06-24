МЗС Естонії: Саміт ЄС і Путіна можливий тільки після виконання Росією Мінських угод

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс переконана, що перш ніж відновлювати зустрічі ЄС з Росією на найвищому рівні, слід реалізувати мінські угоди для вирішення конфлікту в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Позиція Естонії в цьому питанні довгий час залишається однозначною: шукаючи змін у відносинах з Росією, важливо керуватися тим, що Росія насамперед має виконати Мінські угоди. Після цього ми могли б переглянути нинішню політику", - прокоментувала ініціативу Берліна та Парижа міністр закордонних справ Естонії.

"Важливо, щоб анексовані Російською Федерацією території повернулися тим країнам, яким вони належать. І тоді ми зможемо обговорити, як відновити і налагодити відносини", - додала Лійметс.

За її оцінкою, діалог між Європейським союзом і Росією нині є достатнім.

"Діалог є, є контакти. Але питання все ж в тому, які кроки Росія робить при виконанні міжнародного права, при дотриманні прав людини. Ось ті аспекти, зміни в яких ми повинні побачити , перш ніж відновлювати з Росією діалог на вищому рівні", - сказала вона.

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.

Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі.