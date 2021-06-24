Глава МИД Эстонии: саммит ЕС и Путина возможен только после выполнения Россией Минских соглашений

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс убеждена, что прежде чем восстанавливать встречи ЕС с Россией на высшем уровне, следует реализовать минские соглашения для разрешения конфликта в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время остается однозначной: в поисках изменений в отношениях с Россией важно руководствоваться тем, что Россия прежде всего должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику", - прокомментировала инициативу Берлина и Парижа министр иностранных дел Эстонии.

"Важно, чтобы аннексированные Российской Федерацией территории вернулись тем странам, которым они принадлежат. И тогда мы сможем обсудить, как восстановить и наладить отношения", - добавила Лийметс.

По ее оценке, диалог между Европейским союзом и Россией сейчас является достаточным.

"Диалог есть, есть контакты. Но вопрос все же в том, какие шаги Россия делает при выполнении международного права, при соблюдении прав человека. Вот те аспекты, изменения в которых мы должны увидеть, прежде чем восстанавливать с Россией диалог на высшем уровне", - сказала она.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.