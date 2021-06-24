Футбольна революція: УЄФА скасувала правило виїзного голу в євротурнірах

Спілка європейських футбольних асоціацій скасувала правило виїзного голу в усіх турнірах, які проводяться під її егідою.

Джерело: Twitter УЄФА

Деталі: Правило виїзного голу скасовується з сезону 2021/2022 і рішення стосуватиметься Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій, чемпіонату Європи та інших турнірів, які проводяться під егідою УЄФА.

Натомість, у випадку нічийного результату за підсумками двох матчів, будуть гратися 2 додаткові екстра-тайми по 15 хвилин, а якщо і вони не виявлять переможця, то пробиватимуться пенальті.

Передісторія: Правило виїзного голу передбачає, що у випадку, коли за підсумками двоматчевого протистояння команди забивають однакову кількість голів, то перевагу має так команда, яка забила м’яч на виїзді.

Вперше було запроваджено УЄФА у своїх турнірах у 1960-х.