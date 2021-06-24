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Футбольная революция: УЕФА отменил правило выездного гола в евротурнирах

Четверг, 24 июня 2021, 19:14
Футбольная революция: УЕФА отменил правило выездного гола в евротурнирах

Союз европейских футбольных ассоциаций отменил правило выездного гола во всех турнирах, проводимых под его эгидой.

Источник: Twitter УЕФА

Детали: Правило выездного гола отменяется с сезона 2021/2022 и решение будет касаться Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, чемпионата Европы и других турниров, проводимых под эгидой УЕФА.

Таким образом в случае ничейного результата по итогам двух матчей, будут играть 2 дополнительных экстра-тайма по 15 минут, а если и они не выявят победителя, то будут пробиваться пенальти.

Предыстория: Правило выездного гола предусматривает, что в случае, когда по итогам двухматчевого противостояния команды забивают одинаковое количество голов, то преимущество имеет так команда, которая забила мяч на выезде.

Впервые было введено УЕФА в своих турнирах в 1960-х.

Евгений Будерацкий, Украинская правда
Темы: футбол
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