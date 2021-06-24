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Побудову стіни на Донбасі мають підтримати на референдумі – Зеленський

Четвер, 24 червня 2021, 22:54

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо влада вирішить відгородитися стіною від Донбасу, це рішення має підтримати народ на всеукраїнському референдумі.

Джерело: Джерелоефір програми "VIP з Наталією Мосейчук"

Пряма мова Зеленського: "Що стосується альтернативного плану Б (щодо Донбасу окрім "Мінська" – ред.), я вважаю, ми в ньому знаходимось. А ті, хто пропонує стіну як план В чи план С, неважливо, тобто, стіну в будь-якому форматі… Стіна – це ж не просто слова чи щось, що хтось будує. Стіна – це все. Стіна – в усіх відносинах, усіх комунікаціях.

Що робити з людьми, які там за нас, не платити пенсію? Що робити з підприємствами Донбасу, що робити, не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь…

Тобто, стіна – це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але, я вважаю, про запуск цього плану має приймати рішення народ України.

Коли я говорив, що для нас дуже важливо мати можливість вільно висловлювати свою думку і рішення, що потрібен закон про референдум. Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами, Росією, окремо з Європою і паралельно Нормандський формат - буде він працювати чи ні – якщо все це не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України".

Нагадаємо: Ще в грудні 2019 року глава Офісу президента (на той час – помічник Зеленського) Андрій Єрмак заявляв, що влада готова "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийДонбасМінські угоди


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