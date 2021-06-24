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Постройку стены на Донбассе должны поддержать на референдуме – Зеленский

Четверг, 24 июня 2021, 22:54

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если власти решат отгородиться стеной от Донбасса, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме.

Источник: Источник: эфир программы "VIP с Натальей Мосейчук"

Прямая речь Зеленского: "Что касается альтернативного плана Б (по Донбассу кроме "Минска" - ред.), Я считаю, мы в нем находимся. А те, кто предлагает стену как план В или план С, неважно, есть, стену в любом формате ... Стена - это не просто слова или что-то, что кто-то строит. Стена - это все. Стена - во всех отношениях, всех коммуникациях.

Что делать с людьми, которые там нас, не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса, делать, не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь ...

То есть, стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но, я считаю, о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины.

Когда я говорил, что для нас очень важно иметь возможность свободно выражать свое мнение и решения, нужен закон о референдуме. Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно Нормандский формат - будет он работать или нет - если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины".

Напомним: Еще в декабре 2019 года глава Офиса президента (в то время - помощник Зеленского) Андрей Ермак заявлял, что власти готовы "построить стену" на Донбассе, если мирные переговоры с Россией терпят неудачу.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийДонбассМинские соглашения


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