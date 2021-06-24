Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через шапку Киви із комуністичною символікою відкрили справу

Четвер, 24 червня 2021, 23:21
Знімок екрану

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива заявив, що його викликають до Офісу генпрокурора через шапку із комуністичною символікою, проте в ОГПУ кажуть, що на допит викликають інших осіб, а не народного обранця. 

Джерело: Кива в Telegram, ОГПУ в коментарі УП

Деталі: Кива заявив, що прокурори та співробітники Державного бюро розслідувань прийшли до спортклубу, де він займається, щоб вручити повістки на допит його тренеру з боксу та іншим співробітникам клубу. Причина – шапка нардепа, на якій є радянська зірка, яка підпадає під поширення комуністичної символіки. 

За словами нардепа, його покликали 30 червня на допит у якості свідка у цій справі. 

Водночас, у Офісі генпрокурора кажуть, що повістки вручили іншим особам, а не депутату. Проте, чому саме на місце події приїхали представники ОГПУ та ДБР, а не поліція, яка б і мала це розслідувати, якщо у справі не проходить депутат, невідомо. 

Дослівно ОГПУ: "Народному депутатові України про підозру не повідомлялося та повістки не вручалися.  Повістки про виклик до Офісу Генерального прокурора на допит в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручено іншим особам". 

Що передувало: Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива кілька разів публікував відео у шапці із радянською символікою та нецензурно висловлювався щодо декомунізації. 

Українська правда
Теми: декомунізація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі

Спека в столиці побила майже сторічний рекорд

Кулеба вимагає від Німеччини і Франції пояснити заяви про "діалог із Путіним"

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ

Усі новини...
декомунізація
Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
Суд знову скасував перейменування проспекту Жукова в Харкові
Аеропорт "Дніпропетровськ" декомунізували
Останні новини
13:33
Зрошення дозволить збільшити ВВП України на майже 9 мільярдів
13:31
фотоАмериканський есмінець покидає Чорне море
13:16
У містах Данії стічні води перевірятимуть на коронавірус
13:09
У Москві четвертий день поспіль рекорд смертності від COVID
13:02
На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде
12:59
У ПЦУ розповіли, чи можна викидати освячені речі
12:58
Обвал будинку в Маямі: кількість загиблих зросла до 3
12:56
Підпис "Джо Байдена" за звільнення Татарова поставили хакери – Держспецзв'язку
12:53
Прем’єр Польщі: Саміт із Путіним став би нагородою за агресію Росії
12:52
Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі
Усі новини...