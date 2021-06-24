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Через шапку Киви із комуністичною символікою відкрили справу

Четвер, 24 червня 2021, 23:21
Через шапку Киви із комуністичною символікою відкрили справу
Знімок екрану

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива заявив, що його викликають до Офісу генпрокурора через шапку із комуністичною символікою, проте в ОГПУ кажуть, що на допит викликають інших осіб, а не народного обранця. 

Джерело: Кива в Telegram, ОГПУ в коментарі УП

Деталі: Кива заявив, що прокурори та співробітники Державного бюро розслідувань прийшли до спортклубу, де він займається, щоб вручити повістки на допит його тренеру з боксу та іншим співробітникам клубу. Причина – шапка нардепа, на якій є радянська зірка, яка підпадає під поширення комуністичної символіки. 

За словами нардепа, його покликали 30 червня на допит у якості свідка у цій справі. 

Водночас, у Офісі генпрокурора кажуть, що повістки вручили іншим особам, а не депутату. Проте, чому саме на місце події приїхали представники ОГПУ та ДБР, а не поліція, яка б і мала це розслідувати, якщо у справі не проходить депутат, невідомо. 

Дослівно ОГПУ: "Народному депутатові України про підозру не повідомлялося та повістки не вручалися.  Повістки про виклик до Офісу Генерального прокурора на допит в якості свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручено іншим особам". 

Що передувало: Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива кілька разів публікував відео у шапці із радянською символікою та нецензурно висловлювався щодо декомунізації. 

Українська правда

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Теми: декомунізація
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