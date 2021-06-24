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Из-за шапки Кивы с коммунистической символикой открыли дело

Четверг, 24 июня 2021, 23:21
Из-за шапки Кивы с коммунистической символикой открыли дело
Снимок экрана

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил, что его вызывают в Офис генпрокурора из-за шапки с коммунистической символикой, однако в ОГПУ говорят, что на допрос вызывают других лиц, а не народного избранника.

Источник: Кива в Telegram, ОГПУ в комментарии УП

Детали: Кива заявил, что прокуроры и сотрудники Государственного бюро расследований пришли в спортклуб, где он занимается, чтобы вручить повестки на допрос его тренеру по боксу и другим сотрудникам клуба. Причина – шапка нардепа, на которой советская звезда, которая подпадает под распространение коммунистической символики.

По словам нардепа, его позвали 30 июня на допрос в качестве свидетеля по этому делу.

В то же время, в Офисе генпрокурора говорят, что повестки вручили другим лицам, а не депутату. Однако, почему на место происшествия приехали представители ОГПУ и ГБР, а не полиция, которая и должна была это расследовать, если по делу не проходит депутат, неизвестно.

Дословно ОГПУ: "Народному депутату Украины о подозрении не сообщается и повестки не вручались. Повестки о вызове в Офис Генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам" .

Что предшествовало: Народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива несколько раз публиковал видео в шапке с советской символикой и нецензурно выражался по поводу декоммунизации.

Украинская правда

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Темы: декоммунизация
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