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Чехією пронісся торнадо: зруйновані села, сотні постраждалих

П'ятниця, 25 червня 2021, 03:32

У Південноморавському регіоні Чехії пронісся торнадо, внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, є загиблі, кількість яких уточнюють.

Джерело: České Noviny, Česká televize

Деталі: Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.

Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін.

За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб. Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків.

У постраждалих містах дерева через торнадо падали на будинки, автомобілі та перехожих. В одному з міст потужний вітер перекинув автобус.

Крім того, негода зруйнувала половину села Грушки, де від будинків лишилися "тільки стіни". Також сильних руйнувань зазнали ще 7 сіл.

Також повідомляється, що чеська армія перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими залишаються понад 30 тисяч будинків.

Метеоролог Міхал Чак назвав торнадо одним з найсильніших, які спостерігалися в Чехії останнім часом.

За його словами, це може бути торнадо F-4.

При такій негоді швидкість вітру розвивається від 332 до 418 км на годину.

Майже по всій країні людей закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі.

Нагадаємо: На півдні Канади 22 червня пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.

Теми: Чехіястихіяпогода


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